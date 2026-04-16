СМИ: Тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел сдала тесты на наркотики после появившихся сообщений в СМИ. По их данным, ордер на арест артистки выдали, когда она находилась за границей. После этого Эрчел вернулась в Турцию. Из аэропорта ее доставили в суд, где она дала показания, а также сдала образцы крови и волос для проверки.