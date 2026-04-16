СМИ: Тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным

Результаты теста на наркотики у турецкого актера Бурака Дениза оказались положительными. Об этом сообщил телеканал AHaber, уточнив, что в организме артиста обнаружены следы кокаина и марихуаны.

По данным СМИ, Денизу задержали 9 апреля вместе с другими представителями шоу-бизнеса по подозрению в употреблении и сбыте наркотиков. После проверки его отпустили под обязательство регулярно отмечаться в полиции.

Аналогичную меру пресечения, как сообщается, избрали еще для четырех человек, задержанных в тот же день. В их числе оказалась актриса Серра Пиринч, у которой в организме также обнаружили следы запрещенных веществ.

Генпрокурор Стамбула Фатих Денмез заявил, что положительные результаты тестов получили 77 процентов проверенных знаменитостей. По его словам, в рамках расследования задержали более 250 человек, передает телеканал.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел сдала тесты на наркотики после появившихся сообщений в СМИ. По их данным, ордер на арест артистки выдали, когда она находилась за границей. После этого Эрчел вернулась в Турцию. Из аэропорта ее доставили в суд, где она дала показания, а также сдала образцы крови и волос для проверки.