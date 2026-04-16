Боксёры из 16 стран поборются за медали турнира памяти Короткова в Хабаровске

В Хабаровске анонсирован традиционный международный турнир по боксу памяти Константина Короткова. Поединки пройдут с 21 по 25 апреля в «Платинум Арене», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участниками спортивного состязания станут 150 боксеров, в том числе иностранцы. Конкуренцию боксерам из Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока составят представители 16 стран.
Парад в честь открытия турнира запланирован на 21 апреля. В 18:30 спортсмены в торжественной обстановке поприветствуют друг друга и публику. Перед этим состоятся предварительные поединки.
Основная часть турнира пройдет с 22 по 24 апреля. С 12:00 до 16:00 на ринге выступят женщины, в вечернее время — мужчины. Финальные бои стартуют 25 апреля в 17:00.