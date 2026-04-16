Нижегородцам рассказали о размере пособия по безработице в текущем году

Минимальный размер составит 1 863 рубля, максимальный — 15 886 рублей.

Пособие по безработице выплачивается россиянам, которые встали на учет в службе занятости. Минимальный размер пособия составляет 1 863 рубля, максимальный — 15 886 рублей, сообщает телеканал «Саратов 24».

Пособие не предусмотрено для подростков до 16 лет, самозанятым и пенсионерам, но предпенсионеры его могут получать. Для оформления выплаты нужно зарегистрироваться в службе занятости, причем лично приходить не нужно — все можно оформить онлайн через портал Госуслуг. Для этого нужно написать заявление, заполнить анкету и согласовать индивидуальный план поиска работы (его составит служба занятости).

Пособие — это помощь для человека в период поиска работы, оно выплачивается каждый месяц на протяжении полугода максимум.

Если в течение прошедшего до обращения в службу занятости года человек работал на протяжении хотя бы шести месяцев, его пособие рассчитывается на основании среднего заработка за квартал. При этом в первые три месяца с момента постановки на учет гражданин получает 75% среднего заработка (но не более 15 886 рублей), в следующие три месяца — 60% (но не более 6 209 рублей).