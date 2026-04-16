«Нынешняя погода не стояла и рядом»: волгоградские синоптики напомнили о самом холодном апреле

В конце февраля изрядно уставшим от зимы и ее катаклизмов волгоградцам предвещали существенные перемены. Причем, со знаком плюс. Метеорологи «Яндекс. Погоды» заявляли, что грядущая весна может стать одной из самых теплых за последние 30 лет. Мартовское потепление, когда часть волгоградцев не просто облегчила свой гардероб, но и без сомнений сбросила куртки, давало надежду — все идет по плану. Однако уже в апреле погода резко смешала все карты и вслед за проливными дождями отправила в Волгоград прохладную, а порой и откровенно зябкую погоду.