74 кг БАДов из Таиланда пытались провезти через Хабаровск

Хабаровские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии незадекларированных БАДов, прибывших рейсом из Бангкока. Общий вес изъятого — 74 килограмма.
Во время контроля багажа пассажиров инспекторы обратили внимание на чемоданы семейной пары, прилетевшей международным рейсом. Внутри находились 1358 единиц различных биологически активных добавок — с коллагеном, пробиотиками и другими компонентами, которые часто относят к товарам для здоровья и профилактики.
Пассажиры заявили, что везли продукцию якобы для личного использования и не стали заполнять таможенную декларацию. Однако объем и характер товаров вызвали у инспекторов вопросы: такое количество явно выходило за рамки «личного багажа».
По данным таможни, ввоз подобных партий требует обязательного декларирования и уплаты платежей. В данном случае эти требования были проигнорированы.
Товары изъяты. В отношении пассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о недекларировании товаров. Проводится административное расследование.
Формально — багаж. По факту — уже почти мини-поставка. Таможня такие истории читает быстро: чемоданы ещё закрываются, а выводы уже сделаны.