«Мечтаю, чтобы она была счастлива рядом со мной»: Турсен Алагузов восхитился супругой

В своем новом выпуске «По домам» Бейбит Алибеков показал, как живет чета Алагузовых. В Instagram Баян Максаткызы появилось видео, где Турсын Алагузов рассказывает Байбиту Алибекову о своем понимании счастья.
«Я мечтаю о том, чтобы моя жена была счастлива рядом со мной. И я думаю, что она может много сделать прекрасного, хорошего, красивого для нашей страны», — поделился бизнесмен.
Баян Максаткызы, в свою очередь, призналась, что тоже желает видеть мужа счастливым.
«Все, что я делаю в жизни, я делаю ради моего мужа. Все его хотелки выполняю, вообще ни в чем не отказываю», — отметила Баян Алагузова.
Продюсер также показала свою посуду, выполненную с национальным колоритом, на которой изображены рисунки в тематике национальных конных игр.
Баян Алагузова подчеркнула, что чтит и любит культуру и традиции своего народа.
«Почему у нас есть юрта, почему у нас есть такая посуда, корпешки, шапаны? Потому что я очень близка ко всему этому, просто у меня ДНК слилась со всем этим», — заявила она.