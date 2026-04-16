Мороженое объявили лекарством: какое самое полезное и сколько нужно съесть?

Гарвардские учёные утверждают, что мороженое может оказывать положительное влияние на здоровье, помогая бороться с диабетом, ожирением и улучшая состояние сосудов. Они объясняют это тем, что структура молочного жира и наличие определённых жирных кислот способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и ускорению метаболизма. Однако, по словам нутрициолога Марии Румянцевой, это не означает, что мороженое можно считать универсальным лекарством от всех недугов.
Учёные выяснили, что одна жировая капля в мороженом может «перехватывать» вредный холестерин без резких скачков инсулина, а конъюгированная линолевая кислота укрепляет сосуды и улучшает метаболизм. На основании этих данных был сделан вывод, что мороженое — это не только десерт, но и полезный продукт. Однако исследователи подчёркивают, что речь идёт о натуральном мороженом и небольших порциях, а не о больших объёмах.
Мария Румянцева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что мороженое — это лакомство, которое можно включать в рацион в небольших количествах. Оптимальная порция — 70−100 граммов, но не каждый день. Она рекомендует выбирать мороженое с простым составом, без длинного списка добавок, сиропов, шоколадных начинок и вафельных украшений. В качестве альтернативы можно иногда брать йогуртовое мороженое или сорбеты, но они содержат меньше белка и больше сахара.
Нутрициолог отмечает, что мороженое не имеет волшебной дозы, при которой оно становится полезным. Его можно включать в рацион, если питание в целом сбалансировано. Она также советует готовить мороженое дома, чтобы быть уверенным в его составе. Например, можно смешать в блендере греческий йогурт, банан и ягоды, разложить по формам и заморозить.
Румянцева подчёркивает, что магазинное мороженое само по себе не является плохим, но не стоит искать в нём лечебный эффект. За здоровье отвечает общий рацион, а не один десерт.