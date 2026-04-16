В Законодательном Собрании Красноярского края стало на одного депутата меньше

Алена Миронова сложила полномочия депутата Законодательного Собрания Красноярского края.

Алена Миронова сложила полномочия депутата Законодательного Собрания Красноярского края. Ее заявление рассмотрят сегодня на сессии парламента.

Алена Миронова написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ее согласовали на должность вице-премьера краевого правительства. Она будет курировать социальную сферу, которой раньше занимался нынешний глава правительства Алексей Медведев.

Алена Миронова представляла в парламенте партию «Единая Россия». Она выиграла выборы по одномандатному Октябрьскому округу № 4.

