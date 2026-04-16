В Законодательном Собрании Красноярского края стало на одного депутата меньше

Алена Миронова сложила полномочия депутата Законодательного Собрания Красноярского края. Ее заявление рассмотрят сегодня на сессии парламента.
Алена Миронова написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ее согласовали на должность вице-премьера краевого правительства. Она будет курировать социальную сферу, которой раньше занимался нынешний глава правительства Алексей Медведев.
Алена Миронова представляла в парламенте партию «Единая Россия». Она выиграла выборы по одномандатному Октябрьскому округу № 4.
