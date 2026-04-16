В Красноярске проходит театральный фестиваль «Одна страна — тысячи историй»

Лицей № 2 Центрального района стал площадкой для фестиваля театральных постановок «Одна страна — тысячи историй». Мероприятие приурочено к Году единства народов России, объявленному президентом РФ в 2026 году.
В течение недели ученики с 1 по 11 классы представляют зрителям и жюри мини-спектакли, посвящённые культуре, традициям и фольклору народов России. Всего в фестивале участвуют 32 класса: каждый по итогам жеребьёвки выбрал один из народов для сценического воплощения.
Подготовка заняла несколько недель: школьники вместе с родителями разучивали песни и танцы, готовили костюмы и реквизит, а также изучали особенности выбранной культуры.
«Это был совместный творческий процесс — мы вместе с детьми придумывали сценарий, распределяли роли. Такие мероприятия очень сближают детей, педагогов и родителей», — рассказала мама одного из лицеистов, участница фестиваля Ольга Малаховская.
На время фестиваля актовый зал лицея превратился в площадку, где можно познакомиться с национальными традициями, языками и обычаями. Участники предлагают зрителям своеобразное путешествие — от народов Кавказа и Крыма до Сибири и Дальнего Востока.
«Нам важно, чтобы дети понимали: мы живём в большой многонациональной стране, и её главное богатство — это взаимодействие разных народов», — отметила заместитель директора по воспитательной работе лицея № 2 Лавра Третьякова.
Однако стоит отметить, что мероприятие стартовало задолго до первых выступлений. Так, несколько дней назад в школьном музее открылась выставка «Национальная тарелочка», где каждый класс представил расписанное блюдо в традициях выбранного народа. Лицеисты постарались точно передать цветовую гамму, орнаменты и символику.
Кроме того, на первом этаже лицея разместили экспозицию театральных афиш. Работы не только анонсируют спектакли, но и знакомят с особенностями национального костюма, быта и фольклора.
Сами школьники признаются, что участие в фестивале стало для них новым опытом:
«Нам с классом досталась русская культура. Мы подошли к этому очень ответственно: готовили костюмы, учили песню. Для меня это было что-то новое — раньше я её даже не слышала», — поделилась ученица 8Б класса Анна Мартиросова.
Напомним, в Красноярске живут представители 130 народностей. Каждая со своими культурными и языковыми особенностями. Мероприятие проходит в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске», её цель — помогать людям разных национальностей и религий уважать друг друга и жить в согласии.
