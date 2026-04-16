Бесплатный ИИ с оговорками: какие лимиты ставят популярные модели

Главное изменение последних лет состоит не в исчезновении free-версий, а в их архитектуре. Компании больше не продают иллюзию бесконечного бесплатного ИИ. Они продают вход. А уже внутри начинают работать ограничения на лучшие модели, на скорость, на длину контекста, на продвинутые режимы рассуждения, на веб-поиск и на стабильность доступа. Формально сервис остаётся доступным. Фактически бесплатный план превращается в ознакомительную версию с плавающими барьерами. Там, где раньше был один простой вопрос «можно ли пользоваться бесплатно?», теперь возникает другой: «можно ли пользоваться бесплатно предсказуемо?». И вот на этот вопрос рынок всё чаще отвечает отрицательно.