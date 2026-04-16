Бесплатный ИИ с оговорками: какие лимиты ставят популярные модели

ИИ-сервисы: от бесплатного доступа к платным ограничениям
ИИ-сервисы по-прежнему предлагают free-версии, но доступ к ним ограничен. Где-то это прямое число сообщений, где-то — дневная квота, а где-то — система плавающего приоритета, зависящая от загрузки. El.kz расскажет подробнее об этих ограничениях.
ChatGPT
OpenAI чётко формулирует правила для пользователей бесплатного плана. На официальной странице компании указано, что можно отправлять до 10 сообщений с GPT-3.5 каждые 5 часов. Достигнув лимита, чат автоматически переключается на mini-версию модели до следующего обновления квоты. Таким образом, бесплатный доступ сохраняется, но не в полном объёме: старшая модель работает как ресурс с дозатором. На практике это означает, что бесплатный ChatGPT не исчезает, но бесплатный доступ к более мощной модели становится ограниченным окном, а не постоянным режимом. Для пользователя это выглядит как аккуратное снижение класса обслуживания.
Gemini
Google описывает лимиты ещё более структурно. В официальной справке Gemini Apps указаны дневные ограничения по разным режимам. Для бесплатного доступа указано «до 100 prompts в день», а для некоторых режимов thinking отдельно сказано, что дневные лимиты могут часто меняться.
Claude
Anthropic, разработчикClaude, подтверждает наличие лимитов для бесплатных пользователей, но делает это менее арифметически. На официальной странице компания прямо пишет, что у бесплатных пользователей есть ежедневный лимит, и что веб-поиск и fetch расходуют этот запас. Пользователь знает, что лимит существует, но не всегда видит удобную универсальную цифру, которую можно было бы заранее держать в голове. В результате бесплатный режим Claude выглядит не как фиксированная касса с точной нормой билетов, а как система ограниченного бюджета, где стоимость зависит и от длины запроса, и от используемых функций.
Copilot
Microsoft использует более расплывчатую, но не менее показательную формулировку. На официальной странице о доступе к функциям Copilot сказано, что у пользователей без лицензии Microsoft 365 Copilot качество и производительность некоторых возможностей могут меняться в течение дня в зависимости от доступности сервиса. Среди возможных эффектов Microsoft перечисляет более долгие ответы, ограниченную доступность ряда функций и даже временное использование других моделей или функциональности для выполнения задачи. Это значит, что бесплатный доступ у Copilot тоже ограничен, просто не всегда в форме привычного счётчика сообщений.
Выводы
Платящий пользователь получает приоритет и большую предсказуемость, а бесплатный или нелицензированный доступ зависит от состояния инфраструктуры.
Главное изменение последних лет состоит не в исчезновении free-версий, а в их архитектуре. Компании больше не продают иллюзию бесконечного бесплатного ИИ. Они продают вход. А уже внутри начинают работать ограничения на лучшие модели, на скорость, на длину контекста, на продвинутые режимы рассуждения, на веб-поиск и на стабильность доступа. Формально сервис остаётся доступным. Фактически бесплатный план превращается в ознакомительную версию с плавающими барьерами. Там, где раньше был один простой вопрос «можно ли пользоваться бесплатно?», теперь возникает другой: «можно ли пользоваться бесплатно предсказуемо?». И вот на этот вопрос рынок всё чаще отвечает отрицательно.