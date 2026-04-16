Кинотеатр под открытым небом откроется на набережной Самары с 1 мая

С 1 мая на набережной в Самаре начнет работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Об этом сообщили в городской администрации. Кинотеатр по традиции будет работать на площадке у Ладьи.
С 1 по 11 мая в кинотеатре в честь Дня Победы будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Такие же показы в течение сезона будут организовывать в дни воинской славы и памятные даты. Расписание на другие дни и недели будут публиковать по мере появление.
В прошлом году кинотеатр под открытым небом тоже начал работу с 1 мая. Последний показ в сезоне-2025 состоялся 24 сентября.