Кинотеатр под открытым небом откроется на набережной Самары с 1 мая

В кинотеатре на набережной в Самаре покажут фильмы о войне.

Источник: https://vk.com/samnab

С 1 мая на набережной в Самаре начнет работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Об этом сообщили в городской администрации. Кинотеатр по традиции будет работать на площадке у Ладьи.

С 1 по 11 мая в кинотеатре в честь Дня Победы будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Такие же показы в течение сезона будут организовывать в дни воинской славы и памятные даты. Расписание на другие дни и недели будут публиковать по мере появление.

В прошлом году кинотеатр под открытым небом тоже начал работу с 1 мая. Последний показ в сезоне-2025 состоялся 24 сентября.