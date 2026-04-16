В Воронежской области отменили режим опасности БПЛА

Ранним утром в четверг, 16 апреля, на территории Воронежской области был передан сигнал об отмене режима опасности беспилотных летательных аппаратов. Оповещение сделал губернатор Александр Гусев в 6:51 утра.
Режим был введен глубокой ночью — в 1:29. На время его действия жителям рекомендовали спускаться в укрытия или находиться в помещениях без окон, не снимать работу ПВО на камеру и не публиковать видео в соцсетях, чтобы не помогать противнику корректировать удары.
По данным на момент отмены сигнала, сведений о сбитых в регионе беспилотниках не поступало. Также не зафиксировано повреждений инфраструктуры.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше