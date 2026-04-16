Найден способ выращивать наночастицы в умных тканях для улучшения их свойств

ТОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Томские химики нашли способ улучшить умные ткани, которые могут поглощать вредные вещества из воздуха, следить за здоровьем человека и самоочищаться. Ученые вырастили наночастицы внутри материала, чтобы они не осыпались, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали подходы по созданию нового класса “умных” тканных сорбционных материалов. Их получают за счет встраивания металлоорганических координационных полимеров в синтетические или натуральные ткани. Разработка химиков ТГУ позволяет не только поглощать, но и нейтрализовать опасные органические соединения», — сказано в сообщении.
В 2025 году Нобелевскую премию по химии присудили за работы над металлоорганическими координационными полимерами (MOF). Однако у них есть недостатки: они сыпучие, а их пористая структура используется не полностью. Ученые решили главные проблемы: нашли способ иммобилизации — надежного встраивания частиц MOF в структуру ткани. «Отличие нашего подхода заключается в том, что мы не наносим материал на ткань, а выращиваем его непосредственно в структуре ткани. Это позволяет не только увеличить содержание металлоорганического координационного полимера до 10−25% в таком композитном материале, но и прочнее закрепить его в структуре ткани», — объясняет студентка четвертого курса химфакультета ТГУ Валерия Лобанова.
По словам разработчиков, новый метод позволяет создавать композитные материалы, которые объединяют полезные свойства ткани со свойствами встроенных MOF-частиц. Разработка поможет создавать умные ткани, которые смогут поглощать из воздуха вредные вещества и неприятные запахи — бытовые, производственные, запах дыма, пота и другие. А затем под действием солнечного света или мягкого ультрафиолета такие ткани будут самоочищаться: поглощенные вещества разложатся до безопасных.
Введенные в ткань наночастицы MOF могут выполнять и другие задачи. Например, служить капсулами для лекарств — чтобы контролировать или лечить кожные и другие заболевания. Они могут отслеживать уровень вредных веществ на производстве, в медицине и других местах, где есть такие риски. Также частицы способны собирать данные о состоянии человека. Еще одно их свойство — быть «контейнерами» для антипиренов, то есть веществ, которые подавляют горение ткани.
Химики Томского госуниверситета уже получили патент на разработку. Работы выполняются на химическом факультете ТГУ в рамках государственного задания Минобрнауки РФ. Примеры получения новых тканных материалов опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Communications и Журнале неорганической химии.