Найден способ выращивать наночастицы в умных тканях для улучшения их свойств

В 2025 году Нобелевскую премию по химии присудили за работы над металлоорганическими координационными полимерами (MOF). Однако у них есть недостатки: они сыпучие, а их пористая структура используется не полностью. Ученые решили главные проблемы: нашли способ иммобилизации — надежного встраивания частиц MOF в структуру ткани. «Отличие нашего подхода заключается в том, что мы не наносим материал на ткань, а выращиваем его непосредственно в структуре ткани. Это позволяет не только увеличить содержание металлоорганического координационного полимера до 10−25% в таком композитном материале, но и прочнее закрепить его в структуре ткани», — объясняет студентка четвертого курса химфакультета ТГУ Валерия Лобанова.