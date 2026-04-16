Стали известны главные причины увольнений россиян в 2026 году

Профессиональная негибкость стала одной из основных причин увольнений в 2026 году в России. Об этой и других причинах рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
По его словам, основная проблема — отказ осваивать новые инструменты, включая нейросети и автоматизацию. Сотрудники, работающие по старым схемам и тратящие больше времени на выполнение задач, становятся менее ценными. Компании также активнее контролируют реальную вовлеченность в гибридном формате, и имитировать занятость становится сложнее. Вместо формальных сокращений чаще вводят KPI, невыполнение которых ведет к увольнению.
Трепольский заявил, что наиболее уязвимы три группы: средний менеджмент в ретейле и банках (из-за автоматизации), junior-специалисты в креативных индустриях и IT (их задачи частично заменяет ИИ), а также административный бэк-офис (сокращается из-за цифровизации документооборота).
При этом ставка только на скорость и цифровые навыки рискованна: опыт, лояльность и знание процессов остаются важными. Оптимальная стратегия — не замена сотрудников технологиями, а их дообучение. Специалист с опытом и навыками работы с новыми инструментами часто ценнее, чем более молодой сотрудник без глубокого понимания бизнеса, отметил эксперт.
— В то же время реальными основаниями для увольнения остаются не возраст или стаж сами по себе, а деструктивное поведение и системный отказ развиваться. В условиях высокой нагрузки и постоянных изменений работодатели особенно болезненно воспринимают токсичность в коллективе и принципиальное неприятие новых рабочих подходов, — заключил Трепольский, передает «Газета.ru».
