В Красноярске продолжают убирать незаконные павильоны, гаражи и автостоянки

Территорию Красноярска продолжают очищать от незаконных построек. Так, в Ленинском районе с начала года демонтировали 12 таких сооружений. С муниципальной земли убрали металлические контейнеры, гаражи и автостоянки. Постройки находились на улицах Волжская, 33 и Даурская, 4/3.
Сейчас работы идут на улице Мичурина. Там убирают павильоны, у которых закончился срок аренды. К тому же на состояние этой территории не раз жаловались местные жители.
В планах на ближайшее будущее — снести хозяйственную постройку на Квартальной, 8, а также павильоны на пересечении улиц Львовской и Волжской. Их уберут, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
В администрации Ленинского района рассказали, что в этом году планируется снести не менее 250 незаконных временных сооружений. Также продолжится работа по ликвидации аварийных погребов и пожароопасных хозяйственных строений.
Жителям района напомнили, что о самовольно установленных объектах они могут сообщать по телефону 264−14−81.