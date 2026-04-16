9 открыток к праздникам 16 апреля

16 апреля поклонники немого кино по всему миру отмечают день рождения Чарльза Спенсера Чаплина, родившегося в этот день в 1889 году в Лондоне. Гениальный актёр, режиссёр, сценарист и композитор запомнился зрителям по образу трогательного бродяги с усиками, котелком и неизменной тросточкой. Чаплин начал выступать на сцене в пять лет и посвятил кинематографу всю жизнь, создав шедевры «Малыш», «Золотая лихорадка», «Цирк» и «Новые времена».