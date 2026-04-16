9 открыток к праздникам 16 апреля

16 апреля — день, когда в календаре встретились главный инструмент общения, мировое кино и изящная красота природы. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли оценить силу своего голоса, пересмотреть бессмертную классику или порадовать близких утончённым цветком.
Всемирный день голоса.
16 апреля во всём мире отмечается Всемирный день голоса, посвящённый удивительному дару, позволяющему людям общаться, выражать эмоции и радовать красотой звучания. Праздник появился в 1999 году по инициативе бразильских ларингологов, а инициатором его международного статуса выступила Американская академия отоларингологии в 2002 году. В России традиция отмечать этот день зародилась в 2006 году.
Сегодня медики проводят семинары и профилактические акции, а представители голосовых профессий — дикторы, актёры и певцы устраивают мастер-классы и дни открытых дверей.
День Чарли Чаплина.
16 апреля поклонники немого кино по всему миру отмечают день рождения Чарльза Спенсера Чаплина, родившегося в этот день в 1889 году в Лондоне. Гениальный актёр, режиссёр, сценарист и композитор запомнился зрителям по образу трогательного бродяги с усиками, котелком и неизменной тросточкой. Чаплин начал выступать на сцене в пять лет и посвятил кинематографу всю жизнь, создав шедевры «Малыш», «Золотая лихорадка», «Цирк» и «Новые времена».
В этот день принято пересматривать фильмы с его участием, а в Индии, например, поклонники ежегодно устраивают костюмированные парады, копируя знаменитый образ.
День орхидеи.
16 апреля в США и других странах отмечается День орхидеи, посвящённый одному из самых красивых и разнообразных семейств растений на планете. Орхидеи насчитывают более 25 тысяч видов и встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды.
В честь праздника в ботанических садах проходят выставки и конкурсы по выращиванию, а флористы предлагают скидки и мастер-классы.