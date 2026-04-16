Сейм Литвы одобрил строительство военного полигона неподалёку от границы с Калининградской областью

Объект собираются разместить в районе Сувалкского коридора.

Источник: Клопс.ru

Сейм Литвы поддержал законопроект о строительстве военного полигона в Капчяместисе, который находится недалеко от Калининградской области, в районе Сувалкского коридора. Об этом пишет Sputnik.

За инициативу проголосовали 109 депутатов, против выступили 11, ещё двое воздержались. Окончательно документ ещё не принят: парламенту предстоит проголосовать ещё раз.

Законопроект также дополнили нормой о жителях, чья недвижимость попадёт в границы будущего полигона. Если раньше на решение о переселении им хотели отвести пять лет, то теперь этот срок предлагают увеличить до десяти. Против такой поправки в Сейме никто не выступил.

Литва рассчитывала расширить военный полигон в Капчяместисе за счёт польской территории, создав таким образом единый оборонный объект. В Вильнюсе также предлагали превратить приграничные районы стран в свободную экономическую зону, однако в Варшаве эту идею не поддержали.