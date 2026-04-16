Растерянность или стратегия: на Западе раскрыли, что скрывается за хаотичными заявлениями Трампа

CNN: хаотичная риторика Трампа указывает на желание заключить сделку с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп демонстрирует хаотичную риторику, которая отдает растерянностью и отчаянием, а также сигнализирует о его желании заключить сделку с Ираном любой ценой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Автор материала отмечает, что попытка затруднить оппоненту понимание своих целей имеет ограничения как переговорная стратегия и может выглядеть как растерянность и отчаяние. По их мнению, эта неразбериха — намеренная или случайная — подчеркивает, насколько хозяину Белого дома нужна сделка.

Журналист затрудняется сказать, вызваны ли постоянные изменения позиций Трампа дефицитом внимания, проблемами с памятью или его особым подходом к переговорам. Однако, подчеркивается в материале, с учетом роста инфляции и цен на бензин, Трампу срочно требуется соглашение с Тегераном.

О том, что американский лидер планирует закончить войну с Ираном, писала и газета The Wall Street Journal. По имеющимся сведениям, Трамп во время ужина с королевской четой Нидерландов заявил о желании положить конец войне с Ираном как можно скорее. Сам президент США в интервью телеканалу Fox Business назвал войну против Ирана, которая унесла тысячи жизней, «небольшим путешествием».

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше