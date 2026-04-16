Прикамский интернат «Территория заботы» признан одним из лучших в стране

Рудничный дом-интернат «Территория заботы» в Кизеле вошёл в число лучших учреждений России по оказанию паллиативной помощи детям, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
К такому выводу пришли эксперты Народного фронта, которые по поручению президента проверяют развитие этой сферы в регионах. Проверку возглавляла известный общественный деятель, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер. Опыт Прикамья назвали уникальным и рекомендовали для распространения в других регионах.
В учреждении живут более 100 детей с инвалидностью. Некоторые из них не могут дышать и питаться без специальных устройств. В большинстве регионов такие дети вынуждены постоянно находиться в реанимации, но в Пермском крае нашли альтернативу.
«В интернате отсутствуют дети с некупированными тягостными симптомами. Болевой синдром купируется за счёт эффективной диагностики, профилактики и лечения. Во многих других интернатах проблема обезболивания до сих пор не решена», — говорится в отчёте Народного фронта.
Помощь воспитанникам интерната оказывает команда фонда «Дедморозим» при поддержке Минтруда и финансировании Минздрава. Врачи, медсёстры, терапевты и специалисты по реабилитации регулярно приезжают в учреждение, обучают персонал, организуют для детей игры и общение.
Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что практика привлечения некоммерческой организации для оказания паллиативной помощи уникальна и эффективна.
Директор «Дедморозим» Надежда Ли добавила, что в интернате работают настоящие профессионалы, но главная цель — чтобы каждый ребёнок обрёл семью.
«Каким бы качественным ни был уровень помощи в учреждении, ребёнку всегда будет лучше в семье. И наша общая цель — чтобы каждый из них обрёл дом, а специалисты интерната поддерживали его близких», — заключает Надежда Ли.