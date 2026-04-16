Жительница Богородска, выжившая после аварии, стала героиней шоу «Пусть говорят»

В новом выпуске шоу «Пусть говорят» (16+) обсудили, как искренние молитвы могут принести нежданную помощь даже в тех ситуациях, из которых нет выхода. Свою история рассказала Екатерина Новикова из Богородска — девушка выжила после 40-дневной комы.
Екатерина Новикова попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы — повреждения позвоночника и спинного мозга, переломы ребер и бедра, ушиб головного мозга. Девушка впала в длительную кому, и врачи не были уверены в том, что она выживет. Ее мать в надежде на чудо отправилась в три монастыря и заказала сорокоусты о здравии. В больнице была молельная комната, где женщина тоже молилась за свою дочь.
Спустя 40 дней Екатерина пришла в себя. Она рассказала, что в коме увидела, как к ее кровати подходила Богородица — женщина полностью одетая в белое. Именно она поддерживала девушку до момента ее пробуждения.
Сейчас Екатерина ведет активный образ жизни — прыгает с парашютом, катается на сапах. Также она помогает взрослым и детям с инвалидностью. На шоу девушка получила в подарок икону Богородицы «Нечаянная радость», которая принесет ей удачу и поможет в восстановлении.
