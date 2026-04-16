Жительница Богородска, выжившая после аварии, стала героиней шоу «Пусть говорят»

Екатерина Новикова попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы — повреждения позвоночника и спинного мозга, переломы ребер и бедра, ушиб головного мозга. Девушка впала в длительную кому, и врачи не были уверены в том, что она выживет. Ее мать в надежде на чудо отправилась в три монастыря и заказала сорокоусты о здравии. В больнице была молельная комната, где женщина тоже молилась за свою дочь.