«Чувствую твое присутствие»: дочь Юдашкина написала трогательное письмо отцу

Дочь покойного дизайнера Валентина Юдашкина Галина продолжает дело отца — она развивает Дом моды, но при этом сохраняет узнаваемый стиль. На недавней презентации бренда Yudashkin девушка подарила гостям журналы, на последней странице которых оставила трогательное послание для родителя.
Юдашкина написала, что очень дорожит памятью отца. Она также подчеркнула, что будет и дальше бережно относиться и продолжать вкладываться в семейное дело, которое было важной частью для дизайнера при жизни.
— Папа, я каждый день вижу, как ты продолжаешь жить в этом Доме — в выкройках, макетах, линиях. Мы аккуратно вплетаем в новое то, что ты создал, не повторяя, а продолжая твою мысль. Я чувствую твое присутствие в каждом решении и верю, что наши будущие главы — это тоже часть твоей истории, — цитирует ее The Blueprint.
Еще в прошлом году сообщалось, что бизнес-империя модельера терпит значительные финансовые потери. Тогда же утверждалось, что наиболее известный актив Юдашкина — Дом моды — прекратил работу в апреле 2024 года после 23 лет существования под его руководством.