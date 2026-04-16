Запись в детские сады упростили в Нижегородской области

Для жителей Нижегородской области усовершенствовали возможность записи детей в детские сады через портал «Госуслуги». Благодаря масштабному обновлению системы, получение услуги стало быстрее и удобнее. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Регион перешёл на новую систему комплектования дошкольных учреждений, в связи с чем была доработана форма заявления на приём воспитанников. Родителям больше не нужно лично посещать МФЦ или управление образования — всё можно оформить онлайн. Интерактивная форма подсказывает, какие документы необходимы, и помогает избежать ошибок при заполнении. Все уведомления о статусе заявления, движении в очереди и зачислении приходят напрямую в личный кабинет на «Госуслугах».
Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов пояснил, что обновлённая форма охватывает все льготные категории граждан, включая семьи военнослужащих и участников СВО. Данные из заполненных электронных заявлений передаются в региональную очередь без задержек. Пользователь может выбрать конкретную категорию льготы и направление группы — оздоровительную, общеразвивающую или другую, а также указать предпочтительный детский сад.
При оформлении заявления можно указать реквизиты бумажного документа, подтверждающего льготу, или прикрепить к заявке файл, подписанный электронной подписью. Если у заявителя есть бумажный документ, проверка наличия льготы произойдёт автоматически.
Чтобы подать заявление, нужно зайти на портал gosuslugi.ru или в мобильное приложение «Госуслуги», в разделе «Образование» выбрать пункт «Подать заявление в детский сад» и заполнить предложенную форму. При наличии подтверждённой учётной записи на портале процесс займёт всего пару минут.
Добавим, что цифровизация процесса оказания государственных услуг соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.