Запись в детские сады упростили в Нижегородской области

Регион перешёл на новую систему комплектования дошкольных учреждений, в связи с чем была доработана форма заявления на приём воспитанников. Родителям больше не нужно лично посещать МФЦ или управление образования — всё можно оформить онлайн. Интерактивная форма подсказывает, какие документы необходимы, и помогает избежать ошибок при заполнении. Все уведомления о статусе заявления, движении в очереди и зачислении приходят напрямую в личный кабинет на «Госуслугах».