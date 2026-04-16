Запатентован способ повышения урожайности пшеницы с помощью минерала

«Глауконит богат калием, железом, магнием и микроэлементами, которые высвобождаются постепенно — это исключает стрессовую перегрузку растения. Минерал повышает катионообменную емкость почвы: питательные вещества удерживаются в корневой зоне и не вымываются осадками. Кроме того, глауконит улучшает структуру почвы и ее влагоемкость, что особенно важно в засушливые периоды вегетации. В наших опытах погодные условия были неблагоприятными — гидротермический коэффициент составил всего 0,8, — однако даже в таких условиях технология показала устойчивый результат», — приводит пресс-служба слова кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры растениеводства и плодоовощеводства Разиля Гараева.