Запатентован способ повышения урожайности пшеницы с помощью минерала

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета запатентовали способ повышения урожайности яровой пшеницы с применением природного минерала глауконита. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Глауконит богат калием, железом, магнием и микроэлементами, которые высвобождаются постепенно — это исключает стрессовую перегрузку растения. Минерал повышает катионообменную емкость почвы: питательные вещества удерживаются в корневой зоне и не вымываются осадками. Кроме того, глауконит улучшает структуру почвы и ее влагоемкость, что особенно важно в засушливые периоды вегетации. В наших опытах погодные условия были неблагоприятными — гидротермический коэффициент составил всего 0,8, — однако даже в таких условиях технология показала устойчивый результат», — приводит пресс-служба слова кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры растениеводства и плодоовощеводства Разиля Гараева.
Технология сочетает два этапа воздействия на растение. Перед посевом в почву вносят гранулированный глауконит из расчета 2 тонны на 1 га в сочетании с азотными удобрениями. В фазу кущения — ключевой момент формирования колоса — проводят некорневую обработку: растения опрыскивают наноструктурной водно-глауконитовой суспензией концентрацией 0,125%. Именно сочетание почвенного и листового внесения минерала обеспечивает синергетический эффект.
По данным полевых опытов 2023 года, проведенных на яровой мягкой пшенице сорта Йолдыз, прибавка урожая при применении полного комплекса — глауконит плюс азотные удобрения плюс некорневая обработка — составила до 28% по сравнению с контрольными участками. Применение одного лишь глауконита без удобрений также дало достоверный прирост урожайности, однако значительно более скромный.