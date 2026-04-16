Красноярский БК «Енисей» обыграл МБА-МАИ на домашней площадке

15 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» обыграл московский МБА-МАИ на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на паркете «Арены Север» и завершилась со счетом 85:80.
Самым результативным игроком в нашей команде стал Доминик Артис — он набрал 23 очка. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
— Мы грамотно использовали слабости соперника, успешно атаковали, смогли адаптироваться к их игре, а в концовке сыграли умнее и довели матч до победы, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Уже 18 апреля красноярцы встретятся с казанским УНИКСом.