Сотрудничество Нижегородской области с Китаем обсудили в Москве

По итогам встречи стороны договорились о регулярном проведении подобных мероприятий.

Участники из Нижегородской области и представители Китая обсудили развитие партнерства и реализации совместных проектов. Встреча состоялась в Москве в рамках бизнес-гостиной «Россия-Китай», собрав свыше 50 китайских компаний и деловых ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Мероприятие, организованное правительством региона, проходило в Доме Нижегородской области в Москве. Среди присутствующих были представители посольства КНР, бизнес-объединений и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на российском рынке.

Основные темы обсуждения включали привлечение инвестиционных ресурсов, развитие промышленной кооперации и наращивание торгового оборота. Особое внимание было уделено механизмам поддержки зарубежных инвесторов и возможностям развертывания производственной деятельности в регионе.

Дмитрий Старостин, зампредседателя правительства области, отметил позитивную динамику межгосударственного сотрудничества. Он подчеркнул готовность региона оказать содействие бизнесу в решении коммуникационных вопросов и сопровождать его проекты на всех стадиях. В качестве примера успешного партнерства была упомянута особая экономическая зона «Кулибин», где уже активно реализуются инициативы с участием зарубежных инвесторов.

Среди перспективных сфер для взаимодействия были выделены машиностроение, автомобильная промышленность, химическая и текстильная отрасли, агропромышленный комплекс, информационные технологии и строительство. Уже сейчас ряд нижегородских предприятий, таких как птицефабрика «Павловская» и холдинг «Жемчужина Поволжья», осуществляют поставки своей продукции в Китай.

Гао Сяньчжун, президент Национальной ассоциации шаньсийских предпринимателей в России, выразил заинтересованность в сотрудничестве в области телекоммуникаций и производства электроники, подтвердив готовность китайского бизнеса рассматривать предложения от российских компаний.

Участники также затронули проблемы работы в условиях санкционного давления, касающиеся финансовых расчетов и поиска надежных партнеров. Представители Нижегородской области сообщили о совместной с банками и федеральными органами работе над альтернативными схемами финансирования и поддержки сделок.

По итогам встречи стороны договорились о регулярном проведении подобных мероприятий. Одним из ближайших ключевых событий станет конференция «Цифровая индустрия промышленной России», запланированная на 18−21 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Китай могут запустить из Нижнего Новгорода.