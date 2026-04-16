Утром 16 апреля в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение распространили через приложение МЧС.
Отбой угрозы БПЛА объявили в 7 часов утра. В период воздушной опасности всем следовало находиться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.
Напомним, 15 апреля атаку БПЛА в Ростовской области отразили в Зерноградском районе и в Каменске-Шахтинском.
