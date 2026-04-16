Корреспондент «РГ» побывал на одной из самых редких экскурсий в Хабаровском крае

— Были планы отреставрировать его, но решили оставить как есть. С ним связана особая история, и уже родилась своя легенда. Нашли Сталина пару лет назад на чердаке бывшего общежития работников учреждения. Видимо, его закинули туда, когда в стране началось разоблачение культа вождя. Его изображения убирали, но выбрасывать на помойку боялись. Говорят, жители дома пытались продать бюст цыганам, чтобы те его использовали как оберег от милиции, но они отказались. Так, на чердаке он пролежал несколько десятилетий. На шее у изваяния была намотана проволока, за которую тянули бюст наверх, отбив при этом усы и нос. Он тяжелый — весит около 250 килограммов, наверняка роняли несколько раз, пока заталкивали под крышу, — рассказывает руководитель музея.