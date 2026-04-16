В базу украинского «Миротворца» внесли еще 22 актера из сериала «Свои»

Еще 22 российских актера внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои», который вышел на экраны в 2025 году.
В частности, речь идет о Сергее Внукове, Александре Воскресенском, Владе Кунеевском, Александре Сошкине, Татьяне Косач-Брындиной, Ирине Гавре, Марии Воскресенской.
Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины, пропаганде и публичной поддержке России.
Ранее в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец» попали российские актеры Максим Климов (известный как Макс Климка), Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова. Их персональные данные появились на ресурсе 15 апреля.
Кроме того, в базе «Миротворца» оказался российский актер Алексей Ошурков, известный по роли майора Николая Зубова в сериале «Солдаты».