В базу украинского «Миротворца» внесли еще 22 актера из сериала «Свои»

База «Миротворец» пополнилась еще 22 актерами из сериала «Свои».

Источник: Комсомольская правда

Еще 22 российских актера внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои», который вышел на экраны в 2025 году.

В частности, речь идет о Сергее Внукове, Александре Воскресенском, Владе Кунеевском, Александре Сошкине, Татьяне Косач-Брындиной, Ирине Гавре, Марии Воскресенской.

Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины, пропаганде и публичной поддержке России.

Ранее в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец» попали российские актеры Максим Климов (известный как Макс Климка), Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова. Их персональные данные появились на ресурсе 15 апреля.

Кроме того, в базе «Миротворца» оказался российский актер Алексей Ошурков, известный по роли майора Николая Зубова в сериале «Солдаты».