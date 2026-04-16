Мэр Хабаровска провёл совещание по подготовке кладбищ к Родительскому дню

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провёл выездное совещание по вопросу подготовки городских кладбищ к Родительскому дню, который в этом году приходится на 21 апреля. В обсуждении участвовали представители структурных подразделений администрации, Госавтоинспекции, МВД, фонда «Защитники Отечества» и депутаты гордумы.

«Наша задача — создать нормальные, безопасные условия для всех хабаровчан, пришедших почтить память своих родных. Очистка от мусора, санитарная обрезка, акарицидная обработка — всё должно быть завершено в срок», — сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

На городских погостах и прилегающих территориях проводится благоустройство: очистка и вывоз мусора, санитарная обрезка сухих растений. На Центральном кладбище краевого центра установят два мультилифта для временного хранения ТКО.

А также в городе в связи с наступлением сезона клещей с 14 апреля началась акарицидная обработка. Она пройдет на территориях семи кладбищ.

А также в Родительский день для удобства хабаровчан запустят четыре дополнительных троллейбуса с автономным ходом по маршруту «Улица Большая — Матвеевское кладбище — новое Матвеевское кладбище» 21 апреля. Уточнить информацию о работе маршрута можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56. Кроме того, горожане смогут воспользоваться пригородным автобусом 108-го маршрута.

На территориях кладбищ установят шесть биотуалетов. Безопасность обеспечат шесть бригад скорой помощи и сотрудники полиции.