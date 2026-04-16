Путин посмертно наградил 10 бойцов СВО из Волжского

В Волжском Волгоградской области накануне, 15 апреля, состоялась церемония передачи наград жителям города, погибших в ходе СВО. Как рассказали в администрации городского округа, героизм волжан, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга, отмечен Указами Президента. Орденами Мужества посмертно награждены: младший сержант Рафаэль Газеев, младший сержант Алексей Ткаченко, сержант Денис Даримов, ефрейтор Дмитрий Куцых и рядовой Вачик Нерсисян.