Афиша на 18, 19 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

18 апреля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Театр XX-XXI» | 6+12.00−19.00 | Пространство «Тут». Выставка «Большой коралловый миф» | 0+
Балет Панфилова19.00 | Красота | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Выставка к 65-летию первого полёта человека в космос «Первый в космосе» | 12+Выставка к 140-летию со дня рождения Николая Гумилёва «Не знаю я, куда уйду… “| 16+Выставка к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая “След Шурале” | 16+Книжная выставка “Многоликая Россия” | 12+Художественная выставка от клуба “Тысяча дорог” | 12+Фотовыставка Лейлы Туркиной “Памяти Северных юнг” | 12+Фотовыставка “Историк, политик, провидец” к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка “Вселенная. Мандалы: искусство и медитация” | 6+Выставка картин студии “Магия цвета” “Весна, женщины, цветы” | 6+13.00 | Тотальный диктант | 16+17.00−22.00 | “Библионочь-2026”. Тема: “Единство народов — сила России!” Подробная программа здесь | 16+
Библиотека им. Пушкина16.00−00.00 | «Библионочь-2026». Тема: «Единство народов — сила России!» Подробная программа здесь | 12+
Большой зал филармонии12.00 | Концерт ХХV Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева | 6+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Вечный свет» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский центр «Кот Морковкин»16.30, 18.30 | Интерактивный спектакль «Посадил дед репку» | 0+
ДК им. Гагарина18.00 | Хореографическая детская школа «Реверанс». Отчётный концерт «Дитя джунглей» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: «Романовы» | 12+ «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945» | 12+ «Женщины на войне. 1941−1945» | 12+ «Мечты о космосе» | 6+ «Три века истории Перми» | 6+ «Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+ «Космос всегда мечта», нумизматическая фотовыставка | 6+ «Экспедиция продолжается», фотовыставка | 6+10.00−19.00. «Ломоносовские мозаики. Вечная живопись», фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+13.00 | Тотальный диктант | 16+14.00, 16.00 | Театрализованные экскурсии «Александр Невский» и реконструкция средневекового воинского поединка от «Школы искусства средневекового боя»! | 12+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Теремок» и «Лисичка со скалочкой» | 0+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | Космос в советской парфюмерии | 12+
Музей сладостей «Конфектория»18.00 | Литературная экскурсия: «Секреты сладкой полки» | 0+
Органный концертный зал19.00 | Мост через вечность. Концерт при свечах. Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган) | 6+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Пермэнергосбыт9.50 | Музей политических репрессий «Пермь-36» и Парк истории реки Чусовой | 12+
Планетарий10.30 | Путешествуя со светом | 6+12.00 | Звёздная азбука | 6+14.45 | Игра «Планеты по порядку» | 6+15.00 | Планеты Солнечной системы | 6+17.30 | Далёкие миры. Другая жизнь? | 12+19.00 | Предание о звёздах | 12+
Скульптура «Пермяк — солёные уши»11.00 | Цветущее Прикамье: секреты профессионального сада. Экскурсия в тепличное хозяйство «Пермский сад» | 6+
Театр «Белая Овца»18.00 | Спектакль «Царь-рыба» | 12+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Спектакль «История болезни» | 16+
Театр «Данилин»11.00 | Театр КУСТОДЕС. Интерактивная сказка «По лесным тропинкам» | 0+12.00 | Фокус-покус | 6+18.00 | В мире загадок и чудес (шоу иллюзиониста Антона Козлова, Новосибирск) | 0+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Про Федота-стрельца… | 12+
Театр кукол13.30 | Кошкин дом | 6+11.00 | Цыплёнок и Утёнок | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского12.00 | Конкурс «Арабеск-2026». I тур | 6+
Театр юного зрителя11.00, 13.00 | Сказки смешанного леса | 6+16.00 | Барышня-крестьянка | Малая сцена театра | 12+
Театр-Театр10.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+11.00, 13.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+14.00, 18.00 | Карлик Нос | ДК Солдатова | 6+15.00, 18.00 | Когда я снова стану маленьким | Театр-Тятрик | 6+16.00 | Экскурсия | Театр-Театр. Фойе | 6+16.00 | Кентервильское привидение | ТМТ | 12+20.00 | Покрышки | ТМТ | 16+
Тенториум11.00, 14.00 | Экскурсия в первый в России музей северного пчеловодства | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Худож-ник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Проект «Вятский диалект» | 12+
19 апреля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Театр XX-XXI» | 6+12.00−19.00 | Пространство «Тут». Выставка «Большой коралловый миф» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Выставка к 65-летию первого полёта человека в космос «Первый в космосе» | 12+Выставка к 140-летию со дня рождения Николая Гумилёва «Не знаю я, куда уйду… “| 16+Выставка к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая “След Шурале” | 16+Книжная выставка “Многоликая Россия” | 12+Художественная выставка от клуба “Тысяча дорог” | 12+Фотовыставка Лейлы Туркиной “Памяти Северных юнг” | 12+Фотовыставка “Историк, политик, провидец” к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка “Вселенная. Мандалы: искусство и медитация” | 6+Выставка картин студии “Магия цвета” “Весна, женщины, цветы” | 6+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
ДК «Урал»16.00 | Концерт «Музыка нас связала» | 6+
ДК железнодорожников18.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Спектакль «Сегодня и Всегда. Шутки А. П. Чехова» | 12+
ДК им. Чехова17.00 | Кирилл Есин: «Небо придумало женщину» | 12+
Дом актёра11.00 | Вода | 0+12.00 | Руслан и Людмила | 12+19.00 | В блеске оперетты | 16+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: «Рюриковичи» | 12+ «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945» | 12+ «Женщины на войне. 1941−1945» | 12+ «Мечты о космосе» | 6+ «Три века истории Перми» | 6+ «Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+ «Космос всегда мечта», нумизматическая фотовыставка | 6+ «Экспедиция продолжается», фотовыставка | 6+ «Ломоносовские мозаики. Вечная живопись», фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Концертный зал Lemon Tree | Пространство «ДОМ»12.00 | Читаем сказки с Эллой Чудиновой | 0+18.00 | Концерт проекта «Сны Дикотравья» и музыкальной студии «Жарница» | 12+
Культурное пространство «Дом писателя»16.00 | Ансамбль «Ба-Ба-Ту»: укулеле-концерт | 6+
Музей сладостей «Конфектория»18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Органный концертный зал12.00 | Органный хит-парад. Горячая десятка | 6+
Отель «Урал»16.00 | Николай Червон: «Уходим в закат» Концертная программа | 12+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+11.00, 14.00 | За великим Полозом | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Планеты Маленького Принца | 6+12.00 | Путеводные звезды | 6+15.00 | Лунные сказки | 6+17.30 | Воздушные призраки | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Спектакль «Царь-рыба» | 12+
Театр «Век жизни»13.00 | Музыкальная сказка «Маленькая Баба Яга» | 6+19.30 | Спектакль «Медведь» | 16+
Театр «Данилин»11.00 | Театр КУСТОДЕС. Спектакль «Маленькая Ведьмочка» | 0+14.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Про Федота-стрельца… | 12+
Театр кукол13.30 | Кошкин дом | 6+11.00 | Цыплёнок и Утёнок | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского12.00, 18.00 | Конкурс «Арабеск-2026». II тур | 6+
Театр Сергея Дроздова21.00 | Трагикомедия «Откровения Буратино» | 18+
Театр юного зрителя17.00 | Барышня-крестьянка | Малая сцена театра | 12+12.00, 16.00 | День рождения кота Леопольда | 6+
Театр-Театр10.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Когда я снова стану маленьким | Театр-Тятрик | 6+16.00 | Кентервильское привидение | ТМТ | 12+17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+20.00 | Покрышки | ТМТ | 16+
Художественная галерея «Пермский период»12.00−18.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Экспозиция «Лабиринты граней: полигональная фигура». Выставка творческих работ учащихся студии «Моделирование из бумаги» | 0+10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Проект «Вятский диалект» | 12+