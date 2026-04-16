Бесплатные автобусы запустят до стадиона «Солидарность Самара Арена» 18 апреля

В субботу, 18 апреля 2026 года, в Самаре состоится матч 25-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА. В этот день болельщики смогут добраться до стадиона «Солидарность Арена» на бесплатных автобусах.
«В день матча с ЦСКА до стадиона от Ладьи можно будет доехать на бесплатных автобусах. Главное условие проезда — билет на игру или атрибутика “Крыльев Советов”», — сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Автобусы начнут курсировать в 12:50. В пути запланированы следующие остановки: Октябрьская набережная (Ладья), Постников овраг, Завод им. Тарасова (на ул. Ново-Садовой), Барбошина поляна. Конечная — стадион, вход 4. Автобусы будут ходить каждые 20 минут. Отправление последнего намечено на 14:10.