Иностранец неоднократно нарушил правила, но добился возможности остаться в Казахстане

Как сообщает пресс-служба Кассационного суда по гражданским делам, гражданин Кыргызстана А. длительное время проживал на территории Казахстана. За это время он стал участником уголовного правонарушения, которое повлекло причинение вреда здоровью третьему лицу. Кроме того, А. неоднократно нарушал требования миграционного законодательства, проживая без надлежащих документов и регистрации. Также мужчина привлекался к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка.