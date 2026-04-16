Иностранец неоднократно нарушил правила, но добился возможности остаться в Казахстане

Гражданин Кыргызстана, проживающий в Казахстане, был выдворен за нарушение законодательства
Как сообщает пресс-служба Кассационного суда по гражданским делам, гражданин Кыргызстана А. длительное время проживал на территории Казахстана. За это время он стал участником уголовного правонарушения, которое повлекло причинение вреда здоровью третьему лицу. Кроме того, А. неоднократно нарушал требования миграционного законодательства, проживая без надлежащих документов и регистрации. Также мужчина привлекался к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка.
Решением районного суда А. был выдворен за пределы Республики Казахстан за неоднократное нарушение действующего законодательства. Верховный Суд Республики Казахстан в пункте 14 нормативного постановления от 13 декабря 2013 года № 4 «О судебной практике рассмотрения дел о выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан» указывает, что при рассмотрении вопроса о выдворении суд должен учитывать характер и степень совершённых правонарушений, личность правонарушителя и иные существенные обстоятельства.
Кассационный суд отметил, что при принятии решения о выдворении иностранца суд должен учитывать тяжесть нарушения, степень вины правонарушителя, наличие семейных связей и других существенных обстоятельств. Решение о выдворении должно быть основано на объективных данных, подтверждающих необходимость такого решения как единственного способа обеспечения баланса основных прав человека и интересов общества.
Учитывая, что А. имеет вид на жительство в Республике Казахстан, работает разнорабочим в крестьянском хозяйстве и проживает с матерью-пенсионеркой, гражданской супругой и двумя несовершеннолетними детьми от первого брака, Кассационный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил А. на территории Республики Казахстан, предоставив ему второй шанс.