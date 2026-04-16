Индексация на колёсах. В Прикамье подорожал проезд в общественном транспорте

В Прикамье с 15 апреля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В Перми разовая поездка подорожала до 43 ₽ Вместе с тем увеличивается число способов оплаты. На межмуниципальных маршрутах цену билета проиндексировали на 4%.
Плюс три.
Для тех, кто не пользуется проездными, поездка в автобусах и трамваях Перми теперь стоит 43 ₽ В мэрии ежегодную индексацию тарифа объясняют ростом цен на топливо и комплектующие, необходимостью поддерживать работоспособность транспорта и развивать его.
«Соразмерно будет проиндексирована стоимость проездных. Величина скидки по ним относительно разовой поездки сохранится, — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. — Наибольшей экономии достигают те, кто приобретают годовой проездной перед индексацией стоимости проезда».
На три рубля — до 60 ₽ — увеличится и стоимость разовых билетов. При этом пермяки на днях сообщили изданию, что не смогли купить их в отделении почты.
«Разовые билеты из продажи не изымались. Их реализация осуществляется в специальных пунктах, как и ранее. В случае, если там отказали в обслуживании, необходимо обратиться в департамент транспорта. Это можно сделать через интернет-приёмную администрации Перми или в группе соцсети “ВКонтакте” “Пермский транспорт. Поддержка”, а также лично — по адресу: ул. Уральская, 108а. Специалисты свяжутся с отделением для возобновления обслуживания», — сообщили в дептрансе.
Разовые билеты сейчас выпускают не на пластиковом носителе, как было поначалу, а на бумажном. Как сообщили власти, так и планировалось. В виде пластиковых карт была только первая партия — по инициативе подрядчика. Стоимость разовых билетов изначально рассчитывали с учётом бумажного носителя. Штрафы за билетный проезд повышать пока не планируют. Напомним, за первое нарушение взыскивают 2500 ₽, за второе — 5000 ₽
«Размер штрафа целенаправленно был установлен выше стоимости месячного проездного, чтобы нести заградительную функцию от совершения правонарушения, — рассказали в мэрии. — На текущий момент он всё ещё остаётся выше стоимости проездного. Потому повышать размер штрафов пока не планируется».
Дептранс планирует выпустить брелоки и стикеры с функционалом транспортной карты, чтобы увеличить число способов оплаты.
«Для приложения “Пермский транспорт” выпущено обновление, работающее при ограничениях мобильного интернета. Пассажирам нужно скачать или обновить его до актуальной версии, — рассказали в департаменте. — Приложение будет функционировать при ограничении сотовой связи. Если же на мобильнике интернет отключен полностью или просто не предусмотрен тарифом, работать сервис не сможет».
Льготы сохранят.
Проезд подорожал не только в Перми. Выросла цена и на межмуниципальных маршрутах, сообщили в Министерстве транспорта Прикамья.
«Это плановая ежегодная индексация. Она помогает поддерживать стабильную и безопасную работу транспорта, учитывает инфляцию и позволяет транспортным компаниям обновлять автопарк, вовремя проводить ремонт автобусов», — говорят в министерстве.
Сколько теперь стоит проезд на конкретных маршрутах, можно узнать на сайте госучреждения «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» opppk.ru в разделе «Для пассажиров» и портале Минтранса во вкладке «Автомобильный транспорт».
«Все ранее действовавшие льготы сохраняются», — добавили в министерстве.