Индексация на колёсах. В Прикамье подорожал проезд в общественном транспорте

«Разовые билеты из продажи не изымались. Их реализация осуществляется в специальных пунктах, как и ранее. В случае, если там отказали в обслуживании, необходимо обратиться в департамент транспорта. Это можно сделать через интернет-приёмную администрации Перми или в группе соцсети “ВКонтакте” “Пермский транспорт. Поддержка”, а также лично — по адресу: ул. Уральская, 108а. Специалисты свяжутся с отделением для возобновления обслуживания», — сообщили в дептрансе.