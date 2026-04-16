На что волгоградцы жаловались чаще всего в 2025 году?

Медицина и ЖКХ — главные боли жителей региона.
Вопросы помощи участникам СВО, медицинского обслуживания и качества коммунальных услуг стали основными темами в жалобах жителей региона Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в 2025 г.
Доклад на эту тему омбудсмен представил депутатам областной думы на минувшей неделе. Всего в аппарат Уполномоченного за 2025 г. поступило свыше1800 обращений. При этом участники спецоперации и члены их семей просили помощи по самым разным вопросам соблюдения их прав и законных интересов, включая льготное обеспечение лекарствами и оказание медпомощи.
— Волгоградский Уполномоченный вынужден отметить, что недостаточный объём финансирования, несовершенство существующего правового регулирования процедур закупки лекарственных препаратов, а также недостаточная укомплектованность государственных медицинских организаций врачами и медицинским персоналом негативно сказываются на доступности и качестве получения медицинской помощи граждан, — так прокомментировали в аппарате омбудсмена ситуацию с волгоградским здравоохранением.
Больной остаётся и тема ЖКХ, особенно деятельность УК и недостаточный контроль за ними, а также проблема проезда к садовым участкам.
— Длительное время органы местного самоуправления не решают проблемы в интересах садоводов, — сообщили в аппарате.
Уполномоченный выдвинул ряд рекомендаций по снижению остроты социальных проблем региона. Полный текст доклада — на сайте hr34.volganet.ru.