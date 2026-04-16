Почему в Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

В Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Причина — прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, объявили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы:

«Организовано круглосуточное дежурство ГКП “Алматы Тазалык” и подрядных организаций. В работах задействованы 104 единицы специализированной техники, 74 мотопомпы и 12 ассенизаторских машин, из которых 9 размещены в местах возможных подтоплений. Сформировано 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих), подготовлено 2300 мешков с песком. Общий суточный выход дорожных рабочих составляет 2710 человек».

Также сообщается, что дополнительно дежурит Служба спасения Алматы, задействовано 15 мотопомп и 1 ассенизаторская машина. По линии городского департамента по чрезвычайным ситуациям привлечены 53 единицы техники и 240 человек личного состава.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в Алматы ожидается:

16 апреля ожидается пасмурная погода, с 16:00 до 02:00 17 апреля временами сильный дождь до 17 мм, гроза, порывы ветра до 15−18 м/с. Температура воздуха днем +17+19°С.17 апреля с 11:00 до конца суток прогнозируется дождь до 12 мм, гроза, ветер до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +11+13°С.

«Службы продолжают мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимают меры для обеспечения безопасности жителей и гостей города», — заверили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы.