Главные новости к утру 16 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 16 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 апреля 2026.

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social рассказал, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры 16 апреля. Глава Белого дома отметил, что встреча политиков произойдет впервые за последние 34 года. Где пройдут переговоры, он не уточнил, но охарактеризовал событие, как «отличное».

Двое детей погибли при атаке украинских дронов в Туапсе

Источник: РИА "Новости"

В Туапсе Краснодарского края из-за удара украинских дронов погибли двое детей в возрасте пяти и четырнадцати лет. Еще двое взрослых получили ранения. Всего в ночь на 16 апреля российские средства ПВО уничтожили 207 беспилотников ВСУ над семью регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Пентагон планирует военную операцию на Кубе

Источник: Reuters

США начали военное планирование возможной операции под руководством Пентагона на Кубе. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на анонимные источники. Как утверждается, подготовка ведётся на тот случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве в дела острова.

США хотят использовать автогигантов для производства вооружений

Источник: AP 2024

Администрация президента США намерена задействовать производственные мощности американских автопроизводителей для выпуска вооружений. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal. По ее сведениям, высокопоставленные представители Пентагона провели переговоры с главами нескольких автомобильных компаний, в том числе General Motors и Ford.

Россия осталась четвертой экономикой мира

Источник: Reuters

Россия по итогам 2025 года стала четвертой экономикой мира — ВВП страны при этом впервые превысил семь трлн долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В ТОП-3 крупнейших экономик мира вошли Китай, США и Индия. На пятом месте — Япония.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше