Главные новости к утру 16 апреля 2026 года

Россия по итогам 2025 года стала четвертой экономикой мира — ВВП страны при этом впервые превысил семь трлн долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В ТОП-3 крупнейших экономик мира вошли Китай, США и Индия. На пятом месте — Япония.