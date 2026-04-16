В Комсомольске-на-Амуре восстанавливают кордодром в парке имени Гагарина

В парке имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре приступили к реконструкции кордодрома — специальной площадки для запуска авиамоделей на стальных нитях (кордах). Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ремонт ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Отметим, что подобные площадки, столь необходимые авиамоделистам, можно буквально пересчитать по пальцам, и очень ценно, что в Комсомольске-на-Амуре её решили восстановить. На реконструкцию было выделено 5,9 миллиона рублей. В настоящее время специалисты подрядной организации занимаются снятием старого асфальта и демонтажом бордюров.
— Президентский нацпроект позволит вернуть к жизни место для проведения занятий и соревнований по авиамоделированию, запуску кордовых моделей самолётов. В последние годы в городе возрождается интерес к рабочим и инженерным специальностям, всё больше детей и подростков увлекаются техническим творчеством, в том числе и авиамоделированием. Это имеет особое значение для всего города, — рассказали в мэрии Комсомольска-на-Амуре.
По информации пресс-службы администрации Города юности, в настоящее время в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обустраивается сквер героев специальной военной операции, а в ближайшее время начнётся благоустройство пешеходной аллеи в районе школ № 23 и № 6, а также территории парка «Судостроитель».