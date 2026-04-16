Хакасия вошла в топ регионов по росту бронирований жилья на майские праздники

Хакасия оказалась в числе регионов России, где туристы стали значительно чаще бронировать посуточное жилье на майские праздники.
Как пишет «Север-пресс» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Путешествия», рост броней в республике составил 10% по сравнению с прошлым годом.
Сильнее всего спрос вырос в Якутии — там объем бронирований увеличился в 5,3 раза. Далее идут Магаданская область (+20%), Курганская область (+15%), Калужская область (+8%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+7%).
Эксперты связывают такую динамику с интересом путешественников к менее очевидным направлениям внутри страны. Российские туристы всё чаще выбирают места с нетронутой природой и локальной культурой. Особенно заметен рост спроса на загородное жилье.
