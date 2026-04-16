Стали известны даты последних звонков и выпускных в 2026 году

Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, а выпускные вечера 27 июня. Такие даты утвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Приказом также установлены предельные объёмы домашних заданий и максимальное количество уроков в неделю.
При этом школы сами определяют свой режим и график работы. Летние каникулы начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.
Ранее сообщалось, что министерство рекомендовало включить в программу последних звонков и выпускных вечеров церемонии поднятия флага России и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая удостоенных госнаград и участников военной операции на Украине.
Напомним, в соответствии с утвержденным расписанием ЕГЭ в 2026 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 20 апреля, в основной период — с 1 июня по 9 июля, в дополнительный период — с 4 по 25 сентября.