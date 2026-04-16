Кучеров упустил титул — Макдэвид забрал «Арт Росс трофи» в шестой раз

Российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», занял второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26.

По итогам сезона он набрал 130 очков — 44 шайбы и 86 результативных передач в 76 матчах. Этот результат не позволил ему стать лидером.

Победителем гонки стал канадский форвард Коннор Макдэвид. Он сохранил первое место и в шестой раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

Перед последними матчами отставание Кучерова составляло несколько очков. В заключительной игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» он не набрал результативных баллов.

Ранее Кучеров два сезона подряд становился лучшим бомбардиром лиги и сохранял шансы на третью победу. В этом сезоне серия прервалась.

