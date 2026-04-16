В ЕАО в смертельном ДТП с фурой погиб водитель кроссовера

В Еврейской автономной области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и грузового автомобиля. Сообщение о ДТП поступило на единый номер 112 от очевидцев.
По информации МЧС России, в результате столкновения кроссовер оказался под колёсами фуры. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
С помощью специального гидравлического инструмента они деблокировали водителя из искорёженного автомобиля и передали его медикам. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Спасатели напоминают: даже краткое отвлечение, усталость или превышение скорости на трассе могут стоить слишком дорого. Дорога не делает скидок ни на опыт, ни на спешку.