Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Так, территория трех областей — Витебской, Брестской и Гродненской — полностью окрашена на карте ведомства желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.
В Минской области есть два района, в которых до сих пор сохраняется действие строгих запретов из-за риска лесных пожаров, это Воложинский и Пуховичский. Остальные районы Минщины также под ограничениями.
В Могилевской области ситуация сложилась следующим образом: в Могилевском районе до сих пор действует запрет, открытыми считаются Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Хотимский и Чериковский районы. Остальные регионы области попали под ограничения.
В Гомельской области восемь «зеленых» районов, среди них Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, Кормянский, Рогачевский и Чечерский. В остальных районах Гомельщины действует третий класс пожарной опасности, из-за чего введены ограничения на посещение лесных массивов.
Ограничение на посещение лесов вводится при третьем классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при четвертом и пятом классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).