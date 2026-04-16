Врач Путинцева: После укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо

Врач добавила, что молекула альфа-гал содержится в слюне некоторых клещей, и даже один укус может вызвать аллергию на красное мясо. При этом симптомы, как правило, появляются через 3−6 часов и могут включать кожные реакции, отеки и в редких случаях анафилаксию.