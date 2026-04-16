Врач Путинцева: После укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо

Врач-инфекционист Мария Путинцева рассказала, что после укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо. По ее словам, такие случаи в России крайне редки.

Специалист пояснила, что речь идет о синдроме альфа-гал, связанном с реакцией на углевод из красного мяса. Она отметила, что состояние описано в США, Австралии и Европе, а в 2025 году зафиксирован первый смертельный случай.

Врач добавила, что молекула альфа-гал содержится в слюне некоторых клещей, и даже один укус может вызвать аллергию на красное мясо. При этом симптомы, как правило, появляются через 3−6 часов и могут включать кожные реакции, отеки и в редких случаях анафилаксию.

Путинцева подчеркнула, что в России этот синдром не считается типичной проблемой. Она напомнила, что куда чаще укусы клещей приводят к боррелиозу и энцефалиту, а самого клеща необходимо сдать на анализ в течение трех дней, передает «Газета.Ru».

Биолог, зоолог Илья Гомыранов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли москвичам переживать о появлении крупных клещей рода Hyalomma в регионе.

