Врач Путинцева: После укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо

Врач-инфекционист Мария Путинцева рассказала, что после укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо. По ее словам, такие случаи в России крайне редки.
Специалист пояснила, что речь идет о синдроме альфа-гал, связанном с реакцией на углевод из красного мяса. Она отметила, что состояние описано в США, Австралии и Европе, а в 2025 году зафиксирован первый смертельный случай.
Врач добавила, что молекула альфа-гал содержится в слюне некоторых клещей, и даже один укус может вызвать аллергию на красное мясо. При этом симптомы, как правило, появляются через 3−6 часов и могут включать кожные реакции, отеки и в редких случаях анафилаксию.
Путинцева подчеркнула, что в России этот синдром не считается типичной проблемой. Она напомнила, что куда чаще укусы клещей приводят к боррелиозу и энцефалиту, а самого клеща необходимо сдать на анализ в течение трех дней, передает «Газета.Ru».
