Свет, тепло и горячую воду отключат 16 апреля на 10 улицах Нижнего Новгорода

Отключение света, отопления и горячей воды запланировано в Нижнем Новгороде в связи с проведением работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. 16 апреля в ряде домов на десяти улицах города будут отсутствовать привычные удобства, предупредили в Управлении ГОЧС столицы ПФО.
В 09:00 приостановят теплоснабжение домов №№ 4 и 5 в Камчатском переулке. Центрального отопления по этим адресам не будет до 19:00.
На Пермякова, 4 и 4а сегодня отключат свет — здания будут обесточены с 09:00 до 17:00. На Героя Космоса, 10, 16, 18, 20, 12, 14 и Гаугеля, 36а электроснабжение приостановят с 12:00 до 17:00.
