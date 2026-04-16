Свет, тепло и горячую воду отключат 16 апреля на 10 улицах Нижнего Новгорода

Неудобства связаны с проведением работ на сетях.

Отключение света, отопления и горячей воды запланировано в Нижнем Новгороде в связи с проведением работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. 16 апреля в ряде домов на десяти улицах города будут отсутствовать привычные удобства, предупредили в Управлении ГОЧС столицы ПФО.

В 09:00 приостановят теплоснабжение домов №№ 4 и 5 в Камчатском переулке. Центрального отопления по этим адресам не будет до 19:00.

На Пермякова, 4 и 4а сегодня отключат свет — здания будут обесточены с 09:00 до 17:00. На Героя Космоса, 10, 16, 18, 20, 12, 14 и Гаугеля, 36а электроснабжение приостановят с 12:00 до 17:00.

С 10:00 до 14:00 горячая вода будет отсутствовать на следующих улицах Нижнего Новгорода: Казанское шоссе, Лопатина, Касьянова, Бринского, Родионова, Богдановича. Также работы затронут детский сад № 39, ФГОУ ВШЭ и ФГОУ Институт ФСБ России.

Ранее мы рассказывали о том, что в Нижнем Новгороде появилась новая свадебная площадка.