Глава воронежского Госстройнадзора Сергей Болгов уходит в отставку

С 16 апреля пост руководителя инспекции государственного строительного надзора Воронежской области покинет Сергей Болгов. Он уходит по собственному желанию. Об этом пишет издание De Facto со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Исполнять обязанности главы ведомства будет его заместитель Александр Федорищев.
Напомним, карьеру в госструктурах Сергей Болгов начал в 2014 году. Он занимал должность начальника отдела контрольно-аналитической работы в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области. С 2015 по 2019 год работал на руководящих постах в коммерческих строительных компаниях, а в конце 2019 года возглавил инспекцию государственного строительного надзора.
По неофициальной информации, Сергею Болгову предложили пост руководителя компании «РВК Воронеж». Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.