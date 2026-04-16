Отшельница Агафья Лыкова отметила 81 год жизни в тайге

Многие внимательно следят за жизнью Лыковой. Разве можно жить одной в тайге, где много зверья (тот же медведь какой год подходит к избе) без электричества, бытовой техники, тёплого душа и других благ цивилизации? Можно. Агафья родилась в тайге, которая для неё — родной дом. Несколько раз на короткое время оставляла заимку: требовалась медицинская помощь в больнице, однажды пожила в старообрядческом монастыре и у родственников. Любопытная по характеру, она с интересом посмотрела на иной мир и вернулась назад. На обжитое место. Туда, где могилы родных. Говорит, что «тятя не велел уезжать, иначе пропаду».