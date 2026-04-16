Участники СВО в Красноярском крае получат поддержку при трудоустройстве

Сегодня, 16 апреля, проходит заседание очередной сессии Законодательного собрания края. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, в первом чтении депутатами был поддержан законопроект «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в Красноярском крае». Инициатором выступила прокуратура Красноярского края. Глава ведомства Роман Тютюник отметил, что данный документ разработан для упрощения социальной адаптации военнослужащих. Примерно каждый пятый демобилизованный испытывает трудности с поиском работы вследствие проблем со здоровьем и необходимостью привыкнуть к изменившимся условиям. Законопроект предписывает работодателям, численность персонала которых превышает 100 человек, выделять 1% вакансий специально для участников специальной военной операции. Документ также предусматривает поощрения для организаций, ответственно подходящих к выполнению данного обязательства, и санкции для тех, кто нарушит установленные нормы. В процессе обсуждения парламентарии высказали предложения поставить применение закона под контроль, распространить действие документа на всех участников боевых действий, а также принять во внимание действующие профессиональные стандарты. К рассмотрению во втором чтении законопроект планируется доработать.