Нижегородцам разъяснили, кому положена бесплатная прививка от энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации. Однако для проведения массовой иммунизации необходимо постановление главного государственного санитарного врача региона или его заместителя. В иных случаях вакцинация возможна только за счет личных средств граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, передаёт ТАСС.
Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита не входит в перечень обязательных, но включена в календарь профилактических прививок для групп риска. Она рекомендована жителям эпидемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки в такие зоны. В 2026 году в группу высокого эпидемиологического риска вошли 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области; республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия; Пермский, Красноярский, Забайкальский края.
Кроме того, иммунизация обязательна для специалистов, чья работа связана с лесом, сельским хозяйством, геологическими исследованиями и другими видами деятельности, предполагающими контакт с природными очагами инфекции. Военнослужащие и сотрудники МЧС также входят в льготную категорию.
Для организации массовой вакцинации требуется постановление главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя. Если такое постановление не издано, граждане могут самостоятельно пройти вакцинацию в лицензированных медицинских учреждениях, оплатив процедуру из личных средств.
Особенно врачи рекомендуют пройти иммунизацию охотникам и любителям походов, которые длительное время проводят в лесу и могут ночевать на природе.
