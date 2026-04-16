Нижегородцам разъяснили, кому положена бесплатная прививка от энцефалита

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита не входит в перечень обязательных, но включена в календарь профилактических прививок для групп риска. Она рекомендована жителям эпидемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки в такие зоны. В 2026 году в группу высокого эпидемиологического риска вошли 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области; республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия; Пермский, Красноярский, Забайкальский края.