Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из России экстрадировали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Источник: РБК

Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и ФСИН передали турецким правоохранителям гражданина Турции, осужденного за насилие над ребенком, его доставят на родину в сопровождении конвоя. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным турецкой стороны, в 2017 году мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Его осудили в Турции, однако он скрылся за границей. Мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола.

В июне 2025 года преступника задержали в Казани. В феврале 2026-го Генпрокуратура России удовлетворила запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого. В среду, 15 апреля, его передали представителям правоохранительных органов Турции в аэропорту Внуково.

В марте 2026 года из Турции в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортировали соосновательницу финансовой пирамиды Finiko, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организаторы пирамиды обещали гражданам вкладывать их средства в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая более крупные суммы. Материальный ущерб понесли более 7 тыс. потерпевших на общую сумму свыше 1 млрд руб.

