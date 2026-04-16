Из России экстрадировали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и ФСИН передали турецким правоохранителям гражданина Турции, осужденного за насилие над ребенком, его доставят на родину в сопровождении конвоя. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По данным турецкой стороны, в 2017 году мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Его осудили в Турции, однако он скрылся за границей. Мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола.
В июне 2025 года преступника задержали в Казани. В феврале 2026-го Генпрокуратура России удовлетворила запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого. В среду, 15 апреля, его передали представителям правоохранительных органов Турции в аэропорту Внуково.
В марте 2026 года из Турции в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортировали соосновательницу финансовой пирамиды Finiko, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организаторы пирамиды обещали гражданам вкладывать их средства в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая более крупные суммы. Материальный ущерб понесли более 7 тыс. потерпевших на общую сумму свыше 1 млрд руб.
