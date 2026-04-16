Из России экстрадировали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

В марте 2026 года из Турции в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортировали соосновательницу финансовой пирамиды Finiko, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организаторы пирамиды обещали гражданам вкладывать их средства в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая более крупные суммы. Материальный ущерб понесли более 7 тыс. потерпевших на общую сумму свыше 1 млрд руб.